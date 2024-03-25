Para sayma görüntüleri soruşturmasında 3 kişi daha ifade verdi: Suçlamaları reddettiler

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada 3 kişi daha ifade verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Aydın bugün İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.



Üç isim soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Üç isim de haklarındaki suçlamaları reddetti.

“BABAM KEMAL ÇEBİ’NİN PARALARI ARKADAŞIM ÖZCAN’A GÖTÜRDÜĞÜMDEN HABERİ YOK”



Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi, olayın 5 yıl önce gerçekleştiğini ifade ederek, "Turgay Özcan benim çok eski bir dostumdur. 9 Aralık 2019 tarihinde, kendisi CHP İstanbul İl binası alınacağını, CHP il örgütünün bu kapsamda bağış kampanyası başlattıklarını, ancak il binası alınması için bir kısım paranın eksik kaldığını, kendisinin de arkadaşları ile bir miktar bağış parası topladıklarını söyleyerek topladıkları parayı bir adrese götürmemi istedi. Paraları bir poşet içerisinde verdi ve içerisinde yaklaşık 80-85 bin TL para olduğunu söyledi. Yine paralarla birlikte, parayı götüreceğim adresi bir kağıda yazarak bana verdi.” dedi.



Arkadaşının ricasını kırmadığını ve kendi aracıyla adrese gittiğini anlatan Çebi, “İçeri girdiğimde orada bulunan kişilerden kimseyi tanımıyordum. Turgay Özcan’ın ismini verdim ve benimle bir miktar para gönderdiğini söyledim. Onlar da zaten Turgay’ın ismini duyunca başka soru sormadılar. Odada bulunan kişilerden birisine poşet içerisindeki parayı teslim ettim. Ancak kime teslim ettiğimi hatırlamıyorum.” dedi.



Ofise gittiği sırada masa üzerinde paraların sayıldığını, kendisinin götürdüğü paraların da sayıldığını anlatan Çebi, şöyle devam etti:



“Daha sonra ofisten ayrıldım. Paralar karşılığında bana herhangi bir makbuz veya belge vermediler. Babam Kemal Çebi’nin bu paraları arkadaşım Turgay Özcan’dan alarak görüntülerin çekildiği ofise götürdüğümden haberi yoktur. Bu konuyu kendisiyle paylaşmamıştım. Görüntülerin yayınlanmasından sonra babamın olaydan haberi olmuştur. Bildiğim kadarıyla babamın bina satın alma sürecinde herhangi bir yardım veya bağışı olmamıştır. Paraların nasıl ve nereden temin edildiği konusunda herhangi bir bilgim yoktur.”

“PARANIN BİNANIN SATIN ALMA SÜRECİNDE KULLANILACAĞINI SÖYLEDİLER”



Halen Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı memur olarak çalıştığını belirten Melih Morsümbül, para görüntülerinin çekildiği 2019 yılında Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.



Morsümbül, görüntülerin çekildiği tarihte Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kendisini arayarak çağırdığını, daha sonra küçük bir çanta teslim ederek içinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bağış kampanyasında toplanan bağış paralarının olduğunu söylediğini anlattı.



Çantayı verdiği adrese teslim etmesinin söylenmesi üzerine çantayı avukatlık ofisine götürdüğünü belirten Morsümbül, şunları söyledi:



“Çantayı açıp içerisinde ne kadar para olduğunu saymadım. Sadece bana verdiği talimat üzerine çantayı alarak verilen adrese götürdüm. Ofiste CHP İstanbul İI Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve Belediye Meclis üyeliğinden tanıdığım Fatih Keleş vardı. Kendilerini tanıdığım için yanlarına gittim. Tam hatırlayamamakla birlikte para çantasını Özgür Nas’a teslim etim. Orada da bana bu paranın il binasının satın alma sürecinde kullanılacağını söylediler. Ben de paranın sayılması için yaklaşık 10-15 dakika ofiste bulunduktan sonra tek başıma ofisten ayrıldım. Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin TL civarı olduğunu duydum. Parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Sadece bana verilen talimatı yerine getirdim.”

“BÖYLE BİR SES KAYDI VARSA VE ALINMIŞSA RIZAM DIŞINDA ALINMIŞTIR, BU SUÇTUR”



12 yıldır özel şoförlük yaptığını söyleyen Servet Yıldırım, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ı tanımadığını, işyerine gelip gittiklerini hatırlamadığını ifade etti. Yıldırım ifadesinde, “Hiçbir zaman bu kişiden çanta içerisinde veya başka bir suretle para teslim almadım ve bu paraları Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş’e teslim etmedim. Soruşturmaya konu paraların nereden geldiğini veya nasıl temin edildiği konusunda bir bilgim veya dahilim yoktur.” dedi.



Hakkındaki tanık ifadelerini kabul etmeyen Yıldırım, ses kayıtlarına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:



“Hasan Hüseyin Şenyurt ifadesinde benim konuşmalarımı kaydettiğini ve dosyaya sunacağını beyan etmiş ise de, böyle bir ses kaydı varsa ve alınmışsa da kayıt rızam dışında alınmıştır ve bu bir suçtur. Bu nedenle kendisi hakkında bilahare şikayetçi olacağım. Varsa bu kayıtların tarafıma dinletilmesini istiyorum. İddialarına göre bu kayıtlarda para taşıdığımı söylemişim. Beni töhmet altında bırakan bu ifadeler de iftiradır.”



Servet Yıldırım, kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunan Şenyurt hakkında, benim çeşitli suçlardan davalar açılmış olduğunu da belirtti.