Para sayma görüntüleri soruşturmasında yargı süreci başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ilk duruşma bugün görüldü. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz altı sanık katıldı. CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastane randevusu olduğu gerekçesiyle mahkemeye gelmedi. Duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve çok sayıda parti üyesi izleyici olarak katıldı.

NE OLMUŞTU?



Soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 11 Mart günü sosyal medyada birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirsiz bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.



İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi’nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tamamı hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi maddesi gereğince 6’şar aydan 1’er yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor.