Para transfer aracının çarptığı genç yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir para transfer aracı yayaya çarptı. Kazada 19 yaşındaki genç bir kız yaralandı.
Aydın'da para transfer aracı bir gence çarptı.
Kaza, Efeler ilçesindeki Muğla Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bankalar arası para transferi yapan araç yolun karşısına geçen Y.Ş. (19) isimli genç kıza çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan genç kız yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Aydın Efeler