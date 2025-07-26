Para vermeyen annesini tahta sopayla döverek katletti
Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 27 yaşındaki bir kişi, kendisine para vermeyen annesini tahta sopayla döverek öldürdü.
Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3825 Sokak’taki müstakil evde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Oğuz Çetin, annesi Teslime Çetin’den para istedi.
Anne Çetin olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğuz Çetin, annesini tahta sopayla dövdü. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Teslime Çetin, yere yığıldı.
ANNESİNİN BAYILDIĞINI İHBAR ETTİ
Oğuz Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Annem bayıldı” diyerek yardım istedi.
Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Teslime Çetin’in hayatını kaybettiği belirledi. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 11 kaydı bulunan Oğuz Çetin’i gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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