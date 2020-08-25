Para vermeyen kız kardeşini boğazını kesip kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Salih M. (19), gece yarısı ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti, kız kardeşi Nurbari M.'den (17) para istedi.

PARASININ OLMADIĞINI SÖYLEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Kız kardeş ise parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ağabey ile kardeş arasında tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA BOĞAZINI KESİP KALBİNDEN BIÇAKLADI



Tartışma sırasında Salih M., mutfaktan ekmek bıçağı alıp, kardeşinin boğazını kesti ardından da kalbinden bıçaklayarak öldürüp kaçtı.

KIZLARINI KANLAR İÇİNDE BULDULAR



Cinayet sırasında uyuyan anne-baba, sesler üzerine uyandıklarında kızlarını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Nurbari M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

KAÇAN AĞABEY YAKALANDI



Kaçan ağabey ise bu sabah gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

