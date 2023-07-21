Paralimpik sporcuya silahlı saldırı

İstanbul Başakşehir'de site yönetimi toplantısında, başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdulkadir Özoğul, silahla vurularak ağır yaralandı. Kaçan saldırgan olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Paralimpik sporcuya silahlı saldırı

'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 17 Temmuz'da iddiaya göre sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı.

Tartışma sırasında blok yöneticisi olduğu belirtilen Tolgay Akçiçek, site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdulkadir Özoğul'u silahla vurarak kaçtı.

Paralimpik sporcuya silahlı saldırı - 1

Ağır yaralanan Özoğul, hastanesine kaldırıldı.

Özoğul'un ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Paralimpik sporcuya silahlı saldırı - 2

Polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan Tolgay Akçiçek'i Gaziosmanpaşa'da saklandığı evde silahıyla birlikte yakaladı.

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