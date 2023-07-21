Paralimpik sporcuya silahlı saldırı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 17 Temmuz'da iddiaya göre sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı.



Tartışma sırasında blok yöneticisi olduğu belirtilen Tolgay Akçiçek, site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdulkadir Özoğul'u silahla vurarak kaçtı.



Ağır yaralanan Özoğul, hastanesine kaldırıldı. Özoğul'un ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan Tolgay Akçiçek'i Gaziosmanpaşa'da saklandığı evde silahıyla birlikte yakaladı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin