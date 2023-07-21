Paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 17 Temmuz'da iddiaya göre sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı.



Blok yöneticisi olduğu belirtilen Tolgay Akçiçek, yönetici yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdulkadir Özoğul'u silahla vurarak kaçtı.



Ağır yaralanan Özoğul hastaneye kaldırıldı.



Abdulkadir Özoğul'un ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırganı Gaziosmanpaşa'da saklandığı evde silahıyla birlikte yakaladı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin