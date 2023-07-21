Paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı

İstanbul Başakşehir'de site toplantısında, site yönetiminde yer alan paralimpik sporcu Abdulkadir Özoğul silahla vurularak ağır yaralandı.

Paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı

'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 17 Temmuz'da iddiaya göre sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı.

Blok yöneticisi olduğu belirtilen Tolgay Akçiçek, yönetici yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdulkadir Özoğul'u silahla vurarak kaçtı.

Paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı - 1

Ağır yaralanan Özoğul hastaneye kaldırıldı.

Abdulkadir Özoğul'un ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı - 2

Polis ekipleri saldırganı Gaziosmanpaşa'da saklandığı evde silahıyla birlikte yakaladı.

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