Paramedik nedir? Paramedik Günü ne zaman?

Tarihçesi Roma İmparatorluğu Lejyonları’na dayanan, 17. yüzyılda bubonik veba salgınıyla devam eden ve 19. yüzyılda da sahra hastaneleri ve saha triyajının tanımlanmasıyla temelleri atılan hastane öncesi bakım hizmetleri, ülkemizde 22 Aralık 2005 yılında YÖK Genel Kurulunun üniversitelerde paramedik programlarını açmasıyla bugünkü halini almıştır.



Paramedikler Günü ilk defa 2005 yılında Ankara’da büyük coşku ve katılımla kutlanmış, Anıtkabir, Sağlık Bakanlığı ve TBMM ziyaretleri yapılmıştır. 2006 Yılında ise, İzmir’de aynı coşku ile kutlanmıştır. 2007 yılında yönetim kurulunun aldığı karar gereği bundan sonra, Paramedikler Günü’nün tüm ülkede kutlanmasına karar verilmiş ve Paramedik Okullarının olduğu iller başta olmak üzere birçok ilde coşku ile kutlanmıştır.



PARAMEDİK NEDİR?



Paramedik (resmi adıyla Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri ) acil tıp hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve Hastane Öncesi Acil Bakımın en önemli parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden sağlık profesyonelidir.



Türkiye’de paramedik mesleği, mesleki enflasyonun en çok yaşandığı bölümlerin başında gelmektedir.



Paramediklerin görevi; Hasta veya yaralının durumunu değerlendirmek. Hasta veya yaralının durumuna göre olay yerinde uygun tedaviye başlamak (Oksijen tedavisi, Pansuman, Entübasyon, CPR, intravenöz, intreosseoz uygulamalar Vb). Komuta Kontrol Merkezi ile irtibata geçip hasta veya yaralının durumuna göre uygun hastaneleri değerlendirdikten sonra, yine seyir halinde tedaviye devam ederek Hastayı, hastanenin Acil Servis ekibine yapılan uygulamalar ile teslim etmek. Paramedikler, Doktorlar dışında, her ülkede farklı olmak üzere çeşitli narkotik ve sedatif ilaçları kullanmak yetkisine sahip tek onaylı kişilerdir.