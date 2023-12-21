Paramedikler Günü ne zaman kutlanır? (Paramedikler Günü mesajları)

Paramedik (resmi adıyla Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri ) acil tıp hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve Hastane Öncesi Acil Bakımın en önemli parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden sağlık profesyonelidir.



Dünyada, Ambulanslarda Paramediklerin yanı sıra; ATT (Acil Tıp Teknisyeni), doktorlarlar ve diğer personel görev yapmaktadır .

PARAMEDİKLER GÜNÜ TARİHİ

Tarihçesi Roma İmparatorluğu Lejyonları’na dayanan, 17. yüzyılda bubonik veba salgınıyla devam eden ve 19. yüzyılda da sahra hastaneleri ve saha triyajının tanımlanmasıyla temelleri atılan hastane öncesi bakım hizmetleri, ülkemizde 22 Aralık 2005 yılında YÖK Genel Kurulunun üniversitelerde paramedik programlarını açmasıyla bugünkü halini almıştır. Paramedikler Günü, 2005 yılından bu yana büyük bir coşku ile kutlanmaktadır.