Paramiliter ne demek? Paramiliter kelimesinin sözlük anlamı

WAGNER GRUBU HAKKINDA

Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askerî şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiilî bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askerî müteahhitlerin resmî olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.