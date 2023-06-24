Paramiliter ne demek? Paramiliter kelimesinin sözlük anlamı

Rusya, Ukrayna’da Rus güçlerin yanında savaşan paramiliter bir örgüt olan Wagner Grubunun lideri Yevgeny Prigozhin’in 23 Haziran’da Rus askeri yönetimine isyan etmesiyle çalkalanıyor. Olayın ardından " paramiliter" teriminin anlamı merak konusu oldu. Peki, paramiliter ne demek?

Paramiliter ne demek? Paramiliter kelimesinin sözlük anlamı

Bir yarı askerî ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askerî ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir.

Paramiliter ne demek? Paramiliter kelimesinin sözlük anlamı - 1

WAGNER GRUBU HAKKINDA

Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askerî şirket, bir paralı asker ağı veya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiilî bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askerî müteahhitlerin resmî olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

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