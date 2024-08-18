Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
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Son dakika haberi! Terörle mücadele devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal meyda hesabından paramotor kullanarak bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin yakalandığını duyurdu.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından tarafına doğru sınır ihlalinin yapıldığını ifade eden Yerlikaya, araçların Akıncı İHA ile tespit edildiğini dile getirdi.

"Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden; 2adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, bir adet lazer metre, 2 adet Glock Tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, bir adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi." dedi.

"AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Yerlikaya, paylaşımında "Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini de kullandı.

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