Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu: İçlerinden biri kırmızı kategoride

Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 PKK’lı terörist, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Düğün Dağı mevkisinde etkisiz hale getirildi.



18 Ağustos günü etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi.



Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.



Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Veysel Sevinç, diğerinin ise gri kategoride aranan Reşit Çevik olduğunu açıkladı.



Yerlikaya’nın açıklamasına göre diğer iki teröristin ise Barış Kartal ve Serhat Güzel oldukları belirlendi.



Teröristlerin 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı 22 eyleme katıldıkları belirlendi.