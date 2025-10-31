"Paranı katlayacağım" vaadiyle 4 milyon kaptırdı: "Paramın dilencisi oldum"

Çetin, İ.H.S. ile 1 yıl önce çocuklarını götürdüğü kursun yanındaki pastanede tanıştığını anlattı. Zamanla arkadaşlıklarının ilerlediğini, İ.H.S.’nin güven veren bir profil çizdiğini söyleyen Çetin, “Sabahtan akşama kadar aynı yerde otururdu. Herkes onu tanır, aileden biri gibi davranırdı. Kendini hasta, yardıma muhtaç gösterirdi. Ben de ‘Böyle biri bana zarar vermez’ diye düşündüm. Hatta bazen işlemleri benim telefonumdan kendisi yapardı” dedi.

"KENDİ PARAMIN DİLENCİSİ OLDUM"



Elden verdiği nakit ve ziynet eşyalarıyla birlikte toplam 4 milyon lira kaybettiğini belirten Çetin, “Banka kayıtlarıyla 3 milyon 300 bin lirayı ispatlayabiliyorum. Bunun dışında altın bozdurup verdiklerim ve kredi kartı ödemelerim var. ‘Paranı katlayacağız, kimseye muhtaç olmayacaksın’ diyordu ama paramı aldı, geri vermedi. Kendi paramın dilencisi oldum. Paramı geri istediğimde de ‘Beni taciz ediyorsun’ diye cevap veriyordu” ifadelerini kullandı.



Çetin, çocuklarının okul masraflarını ödemek bahanesiyle parasının alındığını belirterek, “İyi niyetimle yaklaştım ama suistimal etti. Yalnızca beni değil, çevresindeki başka kişileri de dolandırmış. Ancak kimse konuşmak istemiyor. Yasalara güveniyorum, emeğimin boşa gitmesini istemiyorum” dedi.



"KAMU DAVASI AÇILACAĞINA İNANIYORUZ"



Filiz Çetin’in avukatı Hazal Ekin Bilge Öztürk, “Şüpheli kişi kendisini borsayla ilgilenen bir portföy yöneticisi olarak tanıtmış. Müvekkilimden defalarca para talep etmiş ve bu miktarlar teslim edilmiştir. Ancak sonrasında olayın aslında dolandırıcılık olduğu ortaya çıkmıştır. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianame hazırlayıp kamu davası açacağına inancımız tamdır” diye konuştu.



DHA’ya konuşan İ.H.S. ise iddiaları kabul etmedi. Çetin’e kendisinin de para verdiğini öne süren İ.H.S., yaşananların “karşılıklı bir durum” olduğunu savundu.