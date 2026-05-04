Parasını isteyen bahçıvanı dövüp bıçakladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir süre önce yaptığı işin ücretini alamayan bahçıvan, hakkını isteyince darp edildi.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., daha önce bahçe işlerini yaptığı Yılmaz C.’den ücretini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin A. evine döndü. Bir süre sonra Yılmaz C.’nin yakınları olduğu öne sürülen 4 kişi, evinin önüne gittikleri Hüseyin A.’yı dışarı çağırdı.

Evin önüne çıkan Hüseyin A., şüphelilerin saldırısına uğradı. Hüseyin A.'yı darp edip sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.