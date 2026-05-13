Parasını isteyen berbere dayak attılar

Olay İstanbul 'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Bir berbere devamlı giden ve tıraş olduktan sonra ücretini ödemeyen müşteri, “Bir daha gelme” denilince ortalığı birbirine kattı.

Öfkelenerek dükkandan çıkan adam, sonrasında akrabalarını toplayarak geri döndü ve berber Mehmet Ali İğrek'e saldırdı.

Mehmet Ali İğrek olayı "Dükkanımı bastılar, bana ‘Burada seni yaşatmayız, dükkan açtırmayız’ gibi tehditler savurdular. Çalışmayan boş gezen bir insan bu şahıs. Çevrede de kendi akrabaları var, o nedenle örgüt gibi davranıyorlar. Bana geliyor ‘Beni tıraş edeceksin, etmezsen dükkanı dağıtırız’ diyorlar. Yetkililerden, adalet bakanından yardım istiyorum." sözleriyle anlattı.