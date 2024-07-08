Paraşütçü sert inişte yere çakıldı

Eskişehir'de paraşüt günleri etkinliğine katılan bir sporcu, yere inmeye çalışırken sert düşüş yapınca yaralandı. Öçal'ın bileğinin kırıldığı tespit edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Paraşütçü sert inişte yere çakıldı

Sivrihisar ilçesinde bu yıl 5'inci kez organize edilen paraşüt günleri etkinliğine, ’nin farklı noktalarından 50 kadar paraşüt sporcusu katıldı.

İki gün süren etkinliklerde paraşüt sporcuları yaklaşık 3 bin 500 metrelik yüksekliğe çıkan uçaklardan kendilerini boşluğa bırakıp adrenalin dolu anlar yaşadı.

Paraşütçü sert inişte yere çakıldı - 1

Paraşüt sporcularından Bişar Öçal ise iniş yaptığı sırada toprak zemine düşerek yaralandı.

Ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öçal'ın bileğinde kırık olduğu ve belinde de incinme meydana geldiği belirlendi.

Tedaviye alınan Öçal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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