Paravan şirketlerle dev dolandırıcılık! 926 milyon liralık vurgunda 24 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da paravan şirketler aracılığıyla yüksek kazanç sağlama vadeden şebeke, bin 222 kişiyi dolandırdı. Vurgunun boyutları 926 milyon lirayı buldu. Olaya ilişkin 24 kişi tutuklandı.
Tekirdağ merkezli dolandırıcılık şebekesine yapılan operasyonda 24 şüpheli tutuklandı.
Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler aracı kılınarak yüksek kazanç sağlama vaadiyle bin 222 kişiyi 926 milyon lira dolandırarak mağdur eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip neticesinde dolandırıcılık yapan zanlılar tespit edildi.
Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 107 tabanca fişeği ve paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 41 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamasıyla tutuklandı, yedisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlılardan sekizi savcılık ifadesi sonrası salıverildi, iki şüpheliye ev hapsi verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Dolandırıcılık
- Tekirdağ