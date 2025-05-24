Paravan şirketlerle dev dolandırıcılık! 926 milyon liralık vurgunda 24 kişi tutuklandı

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler aracı kılınarak yüksek kazanç sağlama vaadiyle bin 222 kişiyi 926 milyon lira dolandırarak mağdur eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 107 tabanca fişeği ve paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 41 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamasıyla tutuklandı, yedisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlılardan sekizi savcılık ifadesi sonrası salıverildi, iki şüpheliye ev hapsi verildi.