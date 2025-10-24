Parçalayıp asitte erittiler: 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli'de iş insanı Nurhan Ör'ün (56) kaçırılarak vahşice katledilmesine yönelik 6 sanıklı davada karar çıktı.



Körfez ilçesi Hereke bölgesinde faaliyet gösteren bir halı fabrikasının sahibi Nurhan Ör’den 7 Kasım 2023'ten sonra haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarında, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesinin ardından Ör'ün en son lise arkadaşı olan Işık Eren (57) ile görüştüğü saptandı. Kamera kayıtlarında İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Eren’e ait galeriye giden Nurhan Ör’ün, buradan bir daha ayrılmadığını belirleyen polis, aracını ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Ekipler, yaptığı araştırmada Ör’ün Sultanbeyli’deki galeride darbedilip bayıltıldığını, bir aracın bagajına konularak Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiğini ve burada vücudunun parçalara ayrılıp asitte eritildiğini tespit etti. Ekiplerin çalışmalarıyla gözaltına alınan Işık Eren, Ahmet Toraman (58), Bahadır Toraman (31), Ceyhun Azak (58), Emrah Dakal (35) ve Ferdi Gün, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ör için geçen yıl 15 Kasım’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede musalla taşına tabut yerine güller konuldu.



Olaya ilişkin sanıklar hakkında Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 22 Nisan’da görülen duruşmasında, Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, 6 sanığın, ‘Delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.



"SADECE MÜVEKKİLİMİ DEĞİL ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları ile Nurhan Ör’ün ailesi ve avukatları katıldı. Duruşmada Nurhan Ör’ün kardeşleri Erhan Ör ve Serhan Ör’e söz verildi. Erhan ve Serhan Ör, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.

Söz alan Ör ailesinin avukatı Ayhan Cesur ise "Ben sadece bir müvekkilimi değil, bir arkadaşımı kaybettim. Bu aileyle birlikte aynı acıları yaşıyorum. Nurhan’ı katledenler bizden bir saç telini esirgediler. Biz sanal bir cenaze töreni yaptık" dedi.



İNDİRİM UYGULANMADI

Sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, dosyaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, 6 sanığın da ayrı ayrı "Delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar hakkında indirim uygulanmadı. Ayrıca Ferdi Gün ve Ceyhun Azak’ın 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ve 900'er lira ceza verildi.