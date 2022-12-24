Paris'te silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığını açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.



Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, olaya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri tebrik etti. Borne, olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti.

SALGIRGAN YABANCILARI HEDEF ALMIŞ



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." ifadesini kullandı.



Bakanlık görevine geldiğinden bu yana aşırı sağ motifli 9 olay yaşandığını ve aşırı sağcılara ait 11 derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.



Devam eden adli soruşturma neticesinde daha net bilginin paylaşılacağını kaydeden Darmanin, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını hatırlattı.



Bakan Darmanin, saldırganın bir spor merkezinde atış poligonuna gittiğini ve birçok ruhsatlı silahı olduğunu da söyledi.



SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ



Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli "William M." isimli Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.



Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.



Göçmen yardım derneği Utopia 56 yetkililerinden Yann Manzi, göçmenlere yapılan saldırıda şüphelinin, bazılarını kılıçla yaraladığını söyledi.



Fransa'da faaliyet gösteren bir göçmen yardım kuruluşunun üyelerinden Rabia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, 8 Aralık 2021'de Paris'in 12. Bölgesinde Bercy Parkı'nda Sudan asıllı kişilerin kaldığı göçmen kampında ırkçı saldırı düzenlediğini söyledi.



Rabia, saldırganın düzensiz göçmen erkeklerin kaldığı çadırları kılıçla dağıttığını, olayda 2 kişinin yaralandığını belirtti.



Polis, saldırganın Paris'in 2. Bölgesi'ndeki evinde arama çalışmalarını sürdürüyor.



Saldırganın gözaltına alındıktan sonra saldırıyı "ırkçı" saikle düzenlediğini söylediği iddia edildi.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, sol ve çevreci kesimleri temsil eden birçok milletvekili, ülkedeki aşırı sağa karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.