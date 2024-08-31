Park ettiği hafif ticari aracın üzerine 1 dakika sonra balkon göçtü

Mersin'de Mustafa Köken’in oğlundan emanet aldığı ve park ettiği hafif ticari aracın üzerine 1 dakika sonra balkon göçtü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda araç ağır hasar alırken, Köken, masraflarının karşılanması için ev sahibinden şikayetçi oldu.

Park ettiği hafif ticari aracın üzerine 1 dakika sonra balkon göçtü

'in Erdemli ilçesinde Çiftçi Mehmet Köken, oğlundan emanet aldığı hafif ticari aracı ile kız kardeşini ziyaret için geldiği mahallede aracı iki katlı evin önüne park etti. Yaklaşık 1 dakika sonra evin balkonu aracın üzerine göçtü. Hafif ticari araç ağır hasar alırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Aracın masrafları için ev sahibinden şikayetçi olduğunu belirten Mustafa Köken, "Oğlum geçtiğimiz aylarda bir araba aldı. Kendisi uzman çavuş olduğu için gittiği yere arabayı götürmek istemedi. Ben de oğlum aracı bırakmasını istedim ve bıraktı. Öğleden sonra kız kardeşime ziyarete gittim. Aracı hemen yan taraftaki binanın yanına durdurdum. Araçtan indim ve ilerlerken aracımın üzerine balkon göçtü. Şok oldum. Aracı park ederken de yanından çocuklar geçti. Çok şükür ne çocuklara ne de bana bir şey olmadı. Aracımız kullanılamaz hale geldi. Aracımın masraflarının karşılanması için ev sahibinden şikayetçi oldum" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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