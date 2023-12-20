Park halindeki 35 aracın camları kırıldı

Araç sahiplerinden Yakup Çep, aracının ön camının kırık olduğunu görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bugüne kadar böyle bir şeye hiç denk gelmedim. Aracımı bıraktıktan 1,5 saat sonra geldiğimde bu haldeydi. Yaklaşık 35-40 aracın camları kırılmış. Buraya devamlı araç bırakıyordum, neden yaptılar bilmiyorum. İlk başta kendi aracımda hasar var diye düşündüm ama diğer araçlarda da böyle olduğunu gördüm. Yapan kişi neye sinirlendiyse sırayla araçların ön camlarını patlatarak gitmiş." dedi.