Park halindeki 8 araca çarptı

İstanbul Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce seyir halindeki bir araca daha sonra park halindeki 8 araca çarptı. Kazada minibüsün şoförü yaralandı.

Park halindeki 8 araca çarptı

Pendik’te servis minübüsü park halindeki 8 araca çarptı.

34 LCP 857 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobile daha sonra yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi.

Park halindeki 8 araca çarptı - 1

Kazada minibüs şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, polis çevrede önlem aldı. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...