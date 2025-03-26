imsakiye

Park halindeki araç alev aldı

İstanbul Avcılar'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangında aracın motor bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik donanımından çıktığı öğrenildi.

Park halindeki araç alev aldı

Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde park halindeki 34 KKJ 22 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredekilerin müdahalesine rağmen söndürülemedi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araç alev aldı - 1

Ekipler, motor bölümü tamamen yanan otomobildeki yangını, park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

Yapılan ilk incelemede yangının aracın elektrik donanımındaki arızadan kaynaklandığı belirlendi. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...