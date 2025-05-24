Park halindeki araç alev aldı

Adıyaman'da park halindeki otomobil yandı.

Olay merkeze bağlı Malazgirt Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde olan 18 AAY 574 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durum fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirerek alevleri söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler kontrol altında olarak söndürüldü.

Araçta hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.