Park halindeki araç alev alev yandı

Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde açık otoparka park edilen hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar yaşandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında araç tamamen yanarken, otoparktaki bekçi kulübesi de kullanılamaz hale geldi.



Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.