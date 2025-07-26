Park halindeki araç alev alev yandı

Erzincan'da park halindeki otomobil yandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi.

A.K. isimli vatandaşa ait 24 AB 332 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Su ve yangın tüpleriyle yangına müdahale eden vatandaşlar, alevleri kontrol altına almaya başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması gerçekleştirerek muhtemel ikinci bir yangını önledi.

Olay sırasında araçta kimsenin bulunmaması ise büyük bir tehlikeyi önledi.