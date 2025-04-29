Park halindeki araç alev alev yandı

İstanbul'da boş arazide park halindeki araç alev alev yandı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki araç alev alev yandı

Kanarya Mahallesinde boş arazide park halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler giderek büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangında aracın yanında bulunan park halindeki TIR da zarar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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