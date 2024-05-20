Park halindeki araç alev alev yandı

Denizli’de park halindeki otomobilde yangın çıktı.. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Park halindeki araç alev alev yandı

Otoparkta park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu alevler çevredeki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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