Park halindeki araç alev alev yandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak'ta bulunan park halindeki hafif ticari araçta sabah saatlerinde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle aracın kaput kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Aralıklarla patlamaların da yaşandığı yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.