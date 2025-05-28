Park halindeki araç alev topuna döndü

Sakarya Pamukova'da dün gece yangın paniği yaşandı. Sokak arasında park halinde bulunan bir araç, çıkan yangında alev topuna döndü.

Park halindeki araç alev topuna döndü

'da park halindeki araç alev alev yandı.

Pamukova ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde park halindeki 34 SKP 45 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevler aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araç alev topuna döndü - 1 Yanan araç kullanılamaz hale geldi

İtfaiyenin müdahalesiyle , aracın yanında bulunan kerestelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi.

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