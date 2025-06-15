Park halindeki araç alev alev yandı

Kerim D.'nin kullandığı kapalı kasa kamyonda, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi’nde park halindeyken, sürücü Kerim D. araçta dinlendiği sırada yangın çıktı.

Arka lastiklerin alev aldığını fark eden Kerim D., çevredeki evlerin zarar görmemesi için aracı çalıştırıp, yaklaşık 600 metre uzaklıktaki hal kavşağına kadar kamyonu sürdü.

Araçtan inen Kerim D. ile çevredekilerin ihbarıyla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, müdahale ederek yangını söndürdü.

MALZEMELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Yangında kamyonun kasa kısmı tamamen yanarken, içerisindeki animasyon dekor malzemeleri de kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, dekor malzemelerini kamyonun kasasından çıkartarak soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.