Park halindeki araç küle döndü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki araç küle döndü

Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi'nde gece saatlerinde R.Y.'ye ait 57 FA 140 plakalı Tofaş marka araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Park halindeki araçta başlayan yangını fark edenler; durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak tüm çabalara rağmen araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının gece yaşanması sebebiyle çevrede büyük bir panik oluştu.

Yangının çıkış sebebine dair soruşturma devam ediyor.

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