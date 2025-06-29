Park halindeki araca çarpıp çukura düştü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Doyran Mahallesi'nde gerçekleşti.

Henüz bilinmeyen bir nedenle M.Ö. idaresindeki 41 YR 778 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 LN 7663 plakalı araca çarptıktan sonra çukura düştü.

Kazaya, ihbar üzerine Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Araçta sıkışan F.Ö. isimli yaralı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili araştırma sürüyor.