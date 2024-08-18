Park halindeki araca çarptı, hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir motosiklet, park halindeki araca çarptı. Araca çarpan 24 yaşındaki motoksiklet sürücüsü  genç hayatını kaybetti.

Park halindeki araca çarptı, hayatını kaybetti
Park halindeki araca çarptı, hayatını kaybetti - 1

Kaza, 'in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe çevre yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, çevre yolunda seyir halinde ilerleyen 24 yaşındaki Ertunga Tunç, park halinde duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 24 yaşındaki Ertunga Tunç'u Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ 

Park halindeki araca çarpan ve hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ertunga Tunç Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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