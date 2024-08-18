Park halindeki aracı benzin dökerek kundaklayan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de park halindeki hafif ticari aracı benzin dökerek kundakladıktan sonra olay yerinden kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.

Park halindeki aracı benzin dökerek kundaklayan 2 şüpheli yakalandı

'in Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde park halinde bulunan 26 ADM 951 plakalı hafif ticari araç, otomobille gelen 2 kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda şüpheli şahıslar, olay yerine geldikleri otomobilin camından hafif ticari aracın kaput kısmına benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kundaklama olayını gerçekleştiren E.Ç. ve M.B. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Şahısların yakalanması amacıyla ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda, detaylı güvenlik kamerası incelemesi yapıldı. Olayın gerçekleştiği bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası tarafından kaydedilen 20 saatlik görüntü incelendi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, şahısların kullandığı araçları tespit etti. Çalıntı olduğu belirlenen araçların izini süren ekipler, şahısları yakaladı.

Ayrıca şahısların aynı araca yönelik gerçekleştirdikleri 2 ayrı kundaklama olaylarında kullandığı 2 adet çalıntı otomobil de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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