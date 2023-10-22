Park halindeki araçlara baltayla saldırdı

Bursa'da park halindeki araçlara baltayla zarar veren kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi.
Elindeki balta ile yolda yürüyen 33 yaşındaki A.G., çevredekilere küfür ve hakaret yağdırdı. A.G., daha sonra elindeki balta ile park halindeki araçlara vurmaya başladı.
POLİS BİBER GAZI KULLANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polislere de zorluk çıkaran A.G., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemede 3 aracın zarar gördüğü belirlendi.
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