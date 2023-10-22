Park halindeki araçlara baltayla saldırdı

Bursa'da park halindeki araçlara baltayla zarar veren kişi gözaltına alındı.



Olay, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi.

Elindeki balta ile yolda yürüyen 33 yaşındaki A.G., çevredekilere küfür ve hakaret yağdırdı. A.G., daha sonra elindeki balta ile park halindeki araçlara vurmaya başladı.