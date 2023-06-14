Park halindeki araçlara çarptı: Mahalleli dövdü

Çevredekilerin de katıldığı grubun müdahalesi ile sürücü tekmelenip, sopalarla aracının ayna ve camları kırıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı kişiler polise direnince destek istendi. Destek gelen ekibin müdahalesi ile grup dağıtıldı.



Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.