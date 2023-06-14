Park halindeki araçlara çarptı: Mahalleli dövdü

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Park halindeki araçlara otomobili ile çarpıp ilerleyen sürücü, mahalledekiler tarafından durdurulup, dövüldü. Polisin müdahalesi ile sürücü kurtarılırken, 6 kişi ise gözaltına alındı.

Park halindeki araçlara çarptı: Mahalleli dövdü

Kızılsaray Mahallesi'nde dün akşam bir sokağa giren otomobil, park halindeki araçlara çarpıp, ilerlemeye çalıştı. Bu sırada bazı araç sahipleri, sürücüye tepki gösterip, kullandığı otomobili durdurdu.

POLİSE DİRENDİLER

Park halindeki araçlara çarptı: Mahalleli dövdü - 1

Çevredekilerin de katıldığı grubun müdahalesi ile sürücü tekmelenip, sopalarla aracının ayna ve camları kırıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı kişiler polise direnince destek istendi. Destek gelen ekibin müdahalesi ile grup dağıtıldı.

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

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