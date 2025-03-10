Park halindeki araçları çizip kaçtılar

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 6’ncı Sokak’ta sürücüler otomobillerinde çizikler olduğu ve dikiz aynalarının da kırıldığını fark edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada, 10 aracın zarar gördüğünü belirledi. Otomobil sahipleri araçlarına zarar veren kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.