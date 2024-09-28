Park halindeki araçta korkutan yangın

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi.



Park halindeki otomobil, motor kısmında bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.