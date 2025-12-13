Park halindeki araçtan ceset çıktı
13.12.2025 08:52
İstanbul'un Pendik ilçesinde, sahilde park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Pendik sahilinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Sahil Bulvarı Dr. Tahsin Arcan Parkı yanındaki cep otoparkında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz oturduğunu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından otomobilin kapılarının açılmasının ardından sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölü bulunan kişinin uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.