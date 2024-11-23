Park halindeki belediye midibüsü alev topuna döndü

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, belediye midibüsü şoförü, sefer sonrası aracı açık otoparka park etti. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı midibüs alev aldı.