Park halindeki iki TIR alev alev yandı
Mardin'de park halindeki iki TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde park halindeki iki TIR'da dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.
Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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