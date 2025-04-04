Park halindeki iki TIR alev alev yandı

Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde park halindeki iki TIR'da dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.



Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

