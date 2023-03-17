Park halindeki kamyon alev alev yandı

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.



Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görgü tanığı Okan İşler, "Gece kamyonu tamire götürdük. Tamirden buraya getirdik. Kaynak yapmışlar, kaynak içerideki kabinlere düşmüş. Muhtemelen öyle yangın çıkmış. Park halindeydi. İtfaiyeyi çağırdık, müdahale ediyorlar." dedi.

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