Park halindeki kamyona çarptı: 2 kişi yaralandı

Pendik'te bir otomobil park halindeki kamyona çarptı. Otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kazada 2 kişi yaralandı

Park halindeki kamyona çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaza 05.00 sıralarında Pendik'in Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki  otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Yusuf Aslan ve yanındaki yolcu araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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