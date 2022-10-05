Park halindeki kamyonda ölü bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da, park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu.



Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta, park halindeki 06 ZNE 64 plakalı kamyonda, Celal Çelik isimli erkeğin hareketsiz halde olduğunu fark edenler, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.





Sağlık ekiplerinin, Celal Çelik'in hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye geldi.



Olay Yeri İnceleme ekipleri, kamyonun içinde ve çevresinde çalışma yaptı.



Celal Çelik'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.