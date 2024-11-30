Park halindeki kamyonet alev aldı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde sokak üzerinde park halinde bulunan bir kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Binada oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonet söndürüldü. Bir süre soğutma çalışması yapılmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.