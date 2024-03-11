Park halindeki kamyonete çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

İstanbul'un Pendik ilçesinde D-100 Karayolu'nda saat 21.00 sıralarında iddiaya göre Mustafa Arslan yönetimindeki kamyonet, Tuzla istikametine seyir halindeyken arıza yaptı.

Sürücüsünün yol kenarına park ettiği kamyonete ise Erol Gök'ün (33) kullandığı motosiklet çarptı.

Motosiklet sürücüsü Erol Gök, çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sıkışarak hayatını kaybetti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayatını kaybeden sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın olduğu yerde bir süre inceleme yaptı. Polisin çalışmalarının ardından Erol Gök'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

