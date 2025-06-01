Park halindeki kamyonetin freni boşaldı

Mersin'de freni boşalan park halindeki kamyonet, refüje çıkarak durabildi.

Park halindeki kamyonetin freni boşaldı

'in Tarsus ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyonet, refüje çıkarak durabildi.

Olay, ilçeye bağlı Şehitler Tepesi Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, park halindeki kamyonet freninin boşalması sonucu geri geri giderek, refüje çıkıp durdu.

Tedbir amaçlı polis ekiplerin sevk edildiği olayda kamyonet refujden çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

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