Park halindeki kamyonetin freni boşaldı
Mersin'de freni boşalan park halindeki kamyonet, refüje çıkarak durabildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyonet, refüje çıkarak durabildi.
Olay, ilçeye bağlı Şehitler Tepesi Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, park halindeki kamyonet freninin boşalması sonucu geri geri giderek, refüje çıkıp durdu.
Tedbir amaçlı polis ekiplerin sevk edildiği olayda kamyonet refujden çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
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