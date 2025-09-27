Park halindeki otobüs şarampole yuvarlandı

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Mezarlıklar Müdürlüğü yanındaki yeni yapılan otobüs garajı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, garajda park halinde bulunan belediye otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, devrilen otobüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.