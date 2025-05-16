Park halindeki otomobil alev aldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev aldı

Meydan Mahallesi'nde gece saatlerinde sahibi öğrenilemeyen otomobil, park halindeyken aniden yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki diğer araç sahipleri, yangın nedeniyle, kendi araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Otomobilde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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